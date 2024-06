Diabetes und Gewichtsabnahme

Gefälschte Präparate von Ozempic sind schon seit Längerem im Umlauf. (Novo Nordisk/dpa)

Es geht demnach um solche, die wie das Arzneimittel Ozempic aussehen und seit 2022 im Umlauf sind. Die gefälschte Variante mit dem Wirkstoff Semaglutid ist kaum vom echte Medikament zu unterscheiden, wie die WHO in Genf mitteilte. Die Fälschungen könnten nicht die richtige Menge an Wirkstoff enthalten und bei Diabetikern zu unkontrolliertem Zucker führen.

Die WHO rät, Ozempic nur auf Rezept in Apotheken zu kaufen. Die Arznei ist in der EU zur Behandlung von Diabetes Typ 2 zugelassen. Weil das Produkt auch den Appetit unterdrückt, wird es immer öfter auch zur Gewichtsabnahme verschrieben.

