Die Wirtschaftsagentur Bloomberg berichtet, dass dort mit der Verladung von Fracht begonnen wurde. Der Hafen war Ende vergangenen Monats von ukrainischen Drohnen getroffen und durch ein Feuer beschädigt worden. Ust-Luga an der Ostsee liegt rund 100 Kilometer westlich von Sankt Petersburg. Der Export-Hafen ist einer der Orte, an denen Öltanker der sogenannten russischen Schattenflotte beladen werden. Diese oft veralteten Schiffe fahren unter fremder Flagge im Auftrag Russlands, um das westliche Ölembargo zu umgehen.
Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.