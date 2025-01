Brände in Los Angeles

Wichtigste US-Sportligen ändern Terminpläne

Die verheerenden Waldbrände im Großraum Los Angeles wirbeln die Terminplanungen in den wichtigsten US-Sportligen durcheinander. In der Basketball- und der Eishockey-Liga wurde jeweils ein Spiel abgesagt, in der Football-Liga wird ein Spiel an einen anderen Ort verlegt.