Er gilt als wichtigste Auszeichnung der Branche für Produktionen aus Deutschland. Es gibt 15 Kategorien. Sie sind mit insgesamt 800.000 Euro dotiert. Die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Bär, erklärte, die Games-Branche sei einer der wichtigsten und wirtschaftlich stärksten Teile der Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Branche zeige, dass es möglich sei, im international hart umkämpften Wettbewerb auch vom deutschen Standort aus erfolgreich zu sein.
Laut Analysten gehört Deutschland zwar zu den bedeutendsten Absatzmärkten der Welt, der Anteil deutscher Produktionen hat international aber eine vergleichsweise geringe Bedeutung. Computerspiele machen weltweit inzwischen einen der größten Unterhaltungsmärkte aus. Mit jährlichen Umsätzen in dreistelliger Milliardenhöhe setzt die Branche deutlich mehr um als die Kino- und Musikindustrie zusammengenommen.
Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.