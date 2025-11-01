Ein russischer Soldat in der Nähe der ostukrainischen Stadt Pokrowsk. Das Bild stammt von dem staatlichen russischen Radiosender SNA. (IMAGO / SNA / Stanislav Krasilnikov)

Russische Berichte, wonach eine elfköpfige ukrainische Spezialtruppe getötet worden sei, dementierte die ukrainische Seite laut Medienberichten. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat Russland rund 170.000 Soldaten in der Region zusammengezogen.

Die ostukrainische Stadt Pokrowsk ist seit Monaten heftig umkämpft. Sie gilt als entscheidend für das russische Ziel, die gesamte Region Donezk einzunehmen. Vor dem Krieg hatte die Stadt rund 60.000 Einwohner. Inzwischen ist Pokrowsk weitgehend zerstört.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.