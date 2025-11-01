Krieg in der Ukraine
Widersprüchliche Angaben zur Lage in ukrainischer Stadt Pokrowsk

Russland und die Ukraine machen widersprüchliche Angaben zur Lage in der umkämpften ukrainischen Stadt Pokrowsk. Das russische Verteidigungsministerium meldete laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, eingekesselte ukrainische Soldaten würden sich ergeben. Das ukrainische Militär teilte hingegen mit, es habe seine Stellungen verbessert. Die Lage bleibe aber schwierig und dynamisch.

    Ein Soldat geht mit dem Rücken zur Kamera auf einen Panzer zu. Er trägt eine kugelsichere Weste und einen Schutzhelm.
    Ein russischer Soldat in der Nähe der ostukrainischen Stadt Pokrowsk. Das Bild stammt von dem staatlichen russischen Radiosender SNA. (IMAGO / SNA / Stanislav Krasilnikov)
    Russische Berichte, wonach eine elfköpfige ukrainische Spezialtruppe getötet worden sei, dementierte die ukrainische Seite laut Medienberichten. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat Russland rund 170.000 Soldaten in der Region zusammengezogen.
    Die ostukrainische Stadt Pokrowsk ist seit Monaten heftig umkämpft. Sie gilt als entscheidend für das russische Ziel, die gesamte Region Donezk einzunehmen. Vor dem Krieg hatte die Stadt rund 60.000 Einwohner. Inzwischen ist Pokrowsk weitgehend zerstört.
