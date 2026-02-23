Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese (imago / photothek / Juliane Sonntag)

Die CDU hatte in Stuttgart unter anderem beschlossen, die telefonische Krankschreibung abzuschaffen und den Rechtsanspruch auf Teilzeit zu reformieren. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Wiese, sagte dazu in der "Bild"-Zeitung, die telefonische Krankschreibung sei sinnvoll. Sie entlaste die Praxen und verhindere weitere Ansteckungen im Wartezimmer.

Zur Debatte über eine Reform des Rechtsanspruchs auf Teilzeit sagte Wiese, es sei nicht Sache der Politik, Lebensentwürfe schlechtzureden. Die Entscheidungsfreiheit müsse bestehen bleiben, ein Vollzeitzwang komme für die SPD nicht infrage.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.