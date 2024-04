Euroscheine auf einer Europafahne (imago images / Jens Schicke / Jens Schicke via www.imago-images.de)

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel bekannten sich zwar alle 27 Staats- und Regierungschefs zu dem Ziel. Allerdings betonten etliche kleine Mitgliedsstaaten ihre Vorbehalte. Bundeskanzler Scholz hält dennoch weitere Fortschritte für möglich. Er bezeichnete den europäischen Kapitalmarkt als nicht ausreichend entwickelt. Dies bremse die Wachstumsdynamik, die in Europa nicht so groß sei wie anderswo in der Welt. Frankreichs Präsident Macron kündigte an, dass man auf dem EU-Gipfel im Juni entscheidend vorankommen wolle.

Die EU ringt seit Jahren um die Vollendung der Kapitalmarkt- und Bankenunion. Die Finanzminister hatten ein Zieldatum 2029 abgesteckt.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.