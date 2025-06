Energieversorgung

Nachdem sich zuletzt der Bezirkstag von Niederbayern gegen den Kurs von Ministerpräsident Söder, CSU, gewandt hat, sprach sich nun der Stadtrat von Straubing dagegen aus. Der Kauf von Atomstrom würde den Bau neuer Atomkraftwerke in Tschechien begünstigen, hieß es. Man solle lieber auf erneuerbare Energien setzen. Söder hatte im Dezember bei einer Reise nach Tschechien Gespräche geführt, um dort produzierte Kernenergie nach Bayern zu holen. Die Regierung in Prag will in den nächsten Jahrzehnten massiv in den Ausbau der Kernenergie investieren.

