Klimawandel
Widerstand von Grünen und SPD gegen Forderungen nach Aufschub bei Klimazielen

Von den Grünen und der SPD kommt Widerstand gegen Forderungen nach einem Aufschub der deutschen Klimaziele.

    Dampfschwaden steigen in den klaren Herbsthimmel am Kohlekraftwerk Niederaußem des Stromkonzerns RWE.
    Deutschland will bis 2045 emmissionsneutral werden. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)
    Die Debatte sei ambitionslos, sagte die Grünen-Fraktionsvize im Bundestag, Verlinden. Es brauche Planungs- und Zukunftssicherheit. Der klimapolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Blankenburg, betonte, ein Aufschub der Klimaziele verschiebe vor allem die Rechnung nach hinten. Wer jetzt großzügig Emissionsrechte verteile, nehme jungen Menschen die Freiheit von morgen.
    Wirtschaftsvertreter und die Gewerkschaft IGBCE hatten sich in der "Welt am Sonntag" dafür ausgesprochen, das Ziel der Treibhausgasneutralität um fünf Jahre auf 2050 zu verschieben.
    Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.