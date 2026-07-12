Klimawandel

Die Debatte sei ambitionslos, sagte die Grünen-Fraktionsvize im Bundestag, Verlinden. Es brauche Planungs- und Zukunftssicherheit. Der klimapolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Blankenburg, betonte, ein Aufschub der Klimaziele verschiebe vor allem die Rechnung nach hinten. Wer jetzt großzügig Emissionsrechte verteile, nehme jungen Menschen die Freiheit von morgen.
Wirtschaftsvertreter und die Gewerkschaft IGBCE hatten sich in der "Welt am Sonntag" dafür ausgesprochen, das Ziel der Treibhausgasneutralität um fünf Jahre auf 2050 zu verschieben.
Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.