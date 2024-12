Gesetzentwurf

Wie das Bundesverfassungsgericht künftig besser vor Einflussnahme geschützt werden soll

Das Bundesverfassungsgericht soll besser gegen politische Einflussnahme geschützt werden. Denn Erfahrungen in Ländern wie Polen oder Ungarn zeigen, dass die Unabhängigkeit der Justiz schnell in Frage gestellt werden kann. Über zwei entsprechende Gesetzentwürfe von SPD, Grünen, FDP und Union soll der Bundestag am Donnerstag abschließend entscheiden. Ein Überblick.