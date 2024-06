Prognosen und Hochrechnungen

In allen 27 EU-Staaten hat die Europawahl stattgefunden. (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Die Europawahl hatte am Donnerstag in den Niederlanden begonnen. Insgesamt waren in den 27 EU-Staaten rund 360 Millionen Menschen wahlberechtigt. So haben sie gewählt:

Schweden:

In Schweden sind bei der Europawahl erneut die Sozialdemokraten stärkste Kraft geworden. Laut einer Prognose des Senders SVT erzielten sie 23,1 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf Platz zwei landeten die Moderaten, gefolgt von den Grünen mit 15,7 Prozent. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten wurden mit 13,9 Prozent viertstärkste Kraft. Sie verloren 1,4 Prozentpunkte.

Dänemark:

In Dänemark hat nach ersten Prognosen die liberale Venstre-Partei im Vergleich zu 2019 gut neun Prozentpunkte verloren, wie aus der ersten Prognose des dänischen Rundfunks DR hervorging. Die sozialistische Volkspartei sicherte sich vorerst 18,4 Prozent. Sie lieferten sich laut Prognose ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Frederiksen. Die dänischen Rechtspopulisten erreichten 6,5 Prozent und verloren somit etwa 4,3 Prozentpunkte.

Finnland:

In Finnland haben die Linken erheblich zugelegt. Nach Auszählung aller Stimmen steigerte das Linksbündnis seinen Anteil um 10,4 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2019 und landete mit 17,3 Prozent als zweitstärkste Partei hinter den Konservativen. Die konservative Sammlungspartei von Ministerpräsident Orpo blieb stärkste Kraft mit knapp 25 Prozent der Stimmen. Platz drei belegen die Sozialdemokraten mit 14,9 Prozent. Die Rechtspopulisten rutschten nach ersten Berechnungen mit 7,6 Prozent auf den sechsten Rang hinter die Grünen.

Slowakei:

Die Europawahl in der Slowakei hat mit 27,8 Prozent die liberale Partei Progressive Slowakei (PS) gewonnen, wie slowakische Medien noch vor Veröffentlichung des offiziellen Ergebnisses berichteten. Die erwarteten Zugewinne für die linkspopulistische Partei Smer-SD von Regierungschef Fico blieben aus. Sie erzielt 24,8 Prozent. Auf Fico war Mitte Mai ein Attentat verübt worden. Die rechtsextreme Republika landete mit 12,5 Prozent auf Platz drei, gefolgt von der christdemokratischen KDH und der sozialdemokratischen Hlas-SD.

Kroatien:

In Kroatien hat nach einer ersten Prognose die konservative Regierungspartei HDZ die Europawahl gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Plenkovic errang demnach sechs der zwölf Mandate, die Kroatien im Europaparlament zustehen, berichtete das öffentlich-rechtliche Fernsehen HRT am Sonntag unter Berufung auf eine Befragung am Wahltag. Die oppositionelle Sozialdemokratische Partei (SDP) kam demnach auf vier Mandate, die mit der HDZ regierende rechtspopulistische Heimatbewegung und die links-grüne Mozemo (Wir können es) auf je ein Mandat.

In Polen hat Ministerpräsident Tusk seine liberalkonservative Bürgerkoalition zum Sieger der Europawahl ausgerufen. Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts Ipsos sahen sie bei mehr als 38 Prozent der Stimmen. Die nationalkonservative PiS, die Polen von 2015 bis 2023 regierte, kam demnach auf knapp 34 Prozent. An dritter Stelle lag die rechtsradikale Partei Konföderation mit fast 12 Prozent.

In Österreich ist die rechtspopulistische FPÖ bei der Europa-Wahl als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Freiheitliche Partei kommt mit 25,5 Prozent der Stimmen erstmals auf Platz eins, so das vom ORF veröffentlichte vorläufige Ergebnis. Die regierende konservative Österreichische Volkspartei (ÖVP) stürzt fast zehn Prozentpunkte auf 24,7 Prozent ab, die sozialdemokratische SPÖ verliert leicht auf 23,3 Prozent. Die Grünen, die mit der ÖVP in einer Koalition sind, verlieren mehr als drei Punkte und landen bei knapp elf Prozent. Zulegen konnten die liberalen Neos, die auf 10,1 Prozent kamen.

In Frankreich gewann die rechtsnationale Partei Rassemblement National laut einer Hochrechnung deutlich. Sie erreicht nach bisherigen Zahlen über 32 Prozent. Das ist mehr als doppelt so viel wie das Bündnis um Frankreichs Präsidenten Macron. Macron rief daraufhin Neuwahlen aus.

In Italien kann sich die Rechtsaußen-Partei von Ministerpräsidentin Meloni behaupten: Ihre "Brüder Italiens" gewinnen einer Prognose des Senders RAI zufolge zwischen 26 und 30 Prozent der Stimmen und liegen damit vorn. Den Sozialdemokraten werden zwischen 21 und 25 Prozent vorhergesagt.

In Spanien haben die Sozialisten von Ministerpräsident Sanchez eine Niederlage erlitten. Sie bekommen der Prognose zufolge 20 Sitze im Europäischen Parlament, zwei weniger als die konservative PP. Die rechte Vox-Partei dürfte mit sechs Abgeordneten auf den dritten Platz kommen.

In Griechenland liegt bei der Europawahl die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) vorn. Nach Auszählung von gut 45 Prozent der Stimmen erreichte die Partei von Ministerpräsident Mitsotakis rund 27,6 Prozent. Weit abgeschlagen folgen auf Platz zwei das Linksbündnis Syriza (rund 14,6 Prozent) und die sozialdemokratischen Partei Pasok (rund 13,4 Prozent). Die Parteien am äußeren rechten und linken Rand schnitten entgegen den Prognosen verhältnismäßig schlecht ab.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.