Wie rechte Kräfte im Netz mobil machen Ein Krieg, der nicht auf Fakten beruht

Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel: So sah in den 1990er Jahren der gemeine Nazi aus. In Zeiten Sozialer Medien ist das Image der neuen Rechten subtiler. Es ginge um "Emotionen und positive Bezugsbilder", sagten die beiden Kommunikationswissenschaftler Patrick Stegemann und Sören Musyal im Dlf.

Patrick Stegemann und Sören Musyal im Corsogespräch mit Juliane Reil

