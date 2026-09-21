Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern (dpa Pool / dpa / Marcus Brandt)

+++ Die CDU-Spitze berät heute über die Konsequenzen der Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Am Vormittag kommen die Partei-Gremien in Berlin zusammen, im Anschluss will sich der Parteivorsitzende Merz den Fragen der Medien stellen. Merz steht innerparteilich unter Druck. Dieser dürfte nach dem Ausscheiden der CDU aus dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern noch zunehmen.

Merz hatte am Wahlabend erklärt, er wolle als Bundeskanzler am Reformkurs festhalten. Er äußerte sich kurz nach der Veröffentlichung der Prognose um 18 Uhr, was für einen Kanzler nach einer Landtagswahl ungewöhnlich ist. Wann die Parteien am Montag vor die Presse treten wollen:

Die AfD um 10.15 Uhr,

die SPD um 11.00 Uhr,

die Linke um 12.45 Uhr,

die CDU um 13.30 Uhr und

die Grünen um 14.00 Uhr.

+++ Der Deutschlandfunk berichtet heute in den „Informationen am Morgen“ ausführlich über die Ergebnisse der Landtagswahlen und ihre Auswirkungen

Dabei sind wir mit zahlreichen Spitzenpolitikerinnen und -politikern zum Interview verabredet:

06:45 Uhr: Franziska Brantner (Grünen-Bundesvorsitzende)

07:20 Uhr: Karin Prien (CDU-Bundes-Vize)

07:40 Uhr: Anke Rehlinger (SPD, Ministerpräsidentin des Saarlands)

08:10 Uhr: Tino Chrupalla (AfD-Bundesvorsitzender)

08:20 Uhr: Heidi Reichinnek (Linken-Fraktionschefin)

+++ CDU-Politiker wirft Merz „mangelnde Empathie“ vor

Der frühere Partei- und Fraktionschef der CDU Mecklenburg-Vorpommern, Rehberg, führt die Wahlniederlage seiner Partei unter anderem auf „mangelnde Empathie“ von Bundeskanzler Merz zurück. Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in Berlin, Gräff, fordert nach den Wahlniederlagen der CDU einen Rücktritt von Merz. Der Unionsfraktionsvize im Bundestag, Middelberg, stellte sich im ARD-Fernsehen dagegen hinter Merz.

+++ SPD stellt Reformkurs infrage

Auch bei der SPD kommt die Parteispitze zusammen. Neben den Ko-Vorsitzenden Bas und Klingbeil sind auch der Parteichef aus Berlin, Krach, und die Landesvorsitzende aus Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, dabei.

Generalsekretär Klüssendorf stellte bereits infrage, ob die Bundesregierung ihren Kurs fortsetzen könne. "Wir können nach diesen Wahlergebnissen nicht einfach so weitermachen", sagte er im ARD-Fernsehen. Die Wahlen seien auch eine Abstimmung über bundespolitische Fragen gewesen. Es gehe deshalb nicht nur um die Kommunikation, sondern auch um die Inhalte des Reformkurses.

+++ Berliner Linken-Spitze rechnet nach Wahlsieg mit Sondierungsgesprächen

Co-Chefin Kerstin Wolter sagte, heute werde sich der Landesvorstand treffen und den Landesparteitag am Freitag vorbereiten. Dort solle entschieden werden, ob Sondierungsgespräche mit anderen Parteien aufgenommen werden. Das Thema der „Vergesellschaftung“ großer Wohnungskonzerne gilt insbesondere für eine Zusammenarbeit mit der SPD als mögliches Hindernis, während die Grünen dafür offen sind.

+++ Holm: Regierungsauftrag für AfD in MV

In Mecklenburg-Vorpommern hat der Kandidat der AfD für das Amt des Ministerpräsidenten, Holm, aus dem Wahlergebnis einen Regierungsauftrag für seine Partei abgeleitet. Er wolle mit den anderen Parteien über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit sprechen. Allerdings haben alle im Parlament vertretenen Kräfte eine Kooperation mit der AfD ausgeschlossen. Beobachter erwarten daher, dass es in Schwerin auf ein rot-rot-grünes Bündnis hinauslaufen dürfte.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.