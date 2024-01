Proteste gegen rechts

100.000 Menschen versammelten sich in Düsseldorf zur Demonstration (IMAGO / Funke Foto Services / IMAGO / )

Dort zogen sie unter dem Motto "Gegen die AfD - Wir schweigen nicht. Wir schauen nicht weg. Wir handeln." durch die Innenstadt. Die stellvertretende Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Neubaur, rief dazu auf, die freiheitliche Demokratie zu verteidigen. Die Rechtsextremisten würden schon unruhig, weil sie feststellen müssten, dass die Mehrheit der Menschen aufstehe und laut sei. In Osnabrück gingen rund 25.000 Demonstranten auf die Straße, ähnlich viele waren es in Aachen. Auch in kleineren Städten wie Moers, Gelsenkirchen oder Ahlen in Westfalen kamen zahlreiche Menschen zusammen. An diesem Wochenende sind in Deutschland mehr als 200 Veranstaltungen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus geplant.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.