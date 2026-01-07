Russlands Ukraine-Krieg

In der Stadt Cherson wurde dabei ein Mann getötet, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Russlands Armee habe seit dem frühen Morgen das Stadtzentrum beschossen, hieß es. In der Stadt Dnipro im Südosten des Landes wurden sieben Menschen verletzt.
Die Ukraine attackierte ihrerseits ein Treibstofflager im russischen Grenzgebiet Belgorod, wie die Armeeführung in Kiew mitteilte. Von russischer Seite hieß es, mehrere Tanks eines Öllagers seien in Brand geraten. Die Feuerwehr habe die Flammen gelöscht. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
