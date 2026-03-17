Iran-Krieg
Wieder Angriffe auf Golfstaaten

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist nach anhaltenden iranischen Angriffen ein Mensch durch Raketensplitter getötet worden.

    In einer Ölanlage im Golf-Emirat Fudschaira ist Feuer und Rauch zu sehen.
    Der Iran hat erneut Ölanlagen im Golf-Emirat Fudschaira angegriffen (Foto vom 14.03.26). (AP / Altaf Qadri)
    Das meldet die Regierung in Abu Dhabi. Die Rakete sei abgefangen worden, Trümmerteile seien im Gebiet Bani Yas heruntergefallen. Aus der Hafenstadt Fudschaira wurden Drohnenangriffe auf Erdölindustrieanlagen gemeldet. Dabei sei ein Brand entstanden.
    Das Militär in Katar wehrte ebenfalls einen iranischen Raketenangriff ab. Laut Innenministerium lösten Trümmerteile einen Brand in einem Industriegebiet aus.
    Israel flog nach eigenen Angaben wieder Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon.
    Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.