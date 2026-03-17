Iran-Krieg

Das meldet die Regierung in Abu Dhabi. Die Rakete sei abgefangen worden, Trümmerteile seien im Gebiet Bani Yas heruntergefallen. Aus der Hafenstadt Fudschaira wurden Drohnenangriffe auf Erdölindustrieanlagen gemeldet. Dabei sei ein Brand entstanden.
Das Militär in Katar wehrte ebenfalls einen iranischen Raketenangriff ab. Laut Innenministerium lösten Trümmerteile einen Brand in einem Industriegebiet aus.
Israel flog nach eigenen Angaben wieder Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon.
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.