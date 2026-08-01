Der Blick aus einem zerstörten Apartment auf Gaza-Stadt (Archivbild) (AP Photo / Jehad Alshrafi / Jehad Alshrafi)

Palästinensischen Angaben zufolge gab es dabei im Laufe des Tages drei Tote und mehrere Verletzte. Zwei Menschen seien in der Stadt Gaza und ein weiterer in Deir al-Balah getötet worden.

Dort sei ein Lager einer Klinik getroffen worden, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. Medikamente und medizinische Ausrüstung seien zerstört worden.

Israels Armee teilte mit, sie habe Waffenlager der Hamas ins Visier genommen, darunter eines neben dem Krankenhaus. Sie warf der Terrororganisation vor, medizinische Einrichtungen für ihre Zwecke zu missbrauchen.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.