Warnstreik

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi läuft bereits ein Ausstand am Flughafen Hamburg. In der Nacht sollen weitere Streiks in Hannover, Bremen und am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg beginnen. Nach Angaben Angaben des Flughafenverbandes ADV sind rund 45.000 Passagiere direkt betroffen.

Außerdem hat Verdi in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen zum Streiks aufgerufen. Betroffen davon sind unter anderem Kitas in Mönchengladbach und die städtische Verwaltung in Aachen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, sowie für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und die Beschäftigten der Luftsicherheit.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.