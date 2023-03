Warnstreik

Wieder Ausfälle und Verspätungen an mehreren Flughäfen

Wegen neuer Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi gibt es heute wieder Ausfälle und Verspätungen an mehreren Flughäfen. In Hamburg und Hannover lief der Ausstand gestern Abend bereits an. In der Nacht folgten Bremen und der Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg. Die Flughäfen rieten Reisenden, sich bei ihrer Airline zum Flugstatus zu informieren.

13.03.2023