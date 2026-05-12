Trotz Waffenruhe
Wieder Beschuss von Israel und Hisbollah im Südlibanon

Trotz der vereinbarten Waffenruhe haben sich Israel und die Hisbollah-Miliz im Libanon erneut beschossen.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut kamen zwei Sanitäter bei einem israelischen Angriff im Südlibanon ums Leben. Die israelische Armee meldete ihrerseits Drohnenangriffe der Hisbollah auf Nordisrael. Mehrere Flugkörper seien abgefangen worden. Die Hisbollah-Miliz habe zudem mehrfach im Südlibanon in Richtung israelischer Soldaten gefeuert. Es habe keine Verletzten gegeben.
    Die aktuelle Vereinbarung erlaubt Israel Verteidigungsmaßnahmen gegen aktuelle oder unmittelbar bevorstehende Angriffe, untersagt jedoch offensive Operationen auf libanesischem Territorium. Israel und die Hisbollah werfen sich gegenseitig vor, gegen die Waffenruhe zu verstoßen.
    Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.