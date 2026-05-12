Trotz Waffenruhe

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut kamen zwei Sanitäter bei einem israelischen Angriff im Südlibanon ums Leben. Die israelische Armee meldete ihrerseits Drohnenangriffe der Hisbollah auf Nordisrael. Mehrere Flugkörper seien abgefangen worden. Die Hisbollah-Miliz habe zudem mehrfach im Südlibanon in Richtung israelischer Soldaten gefeuert. Es habe keine Verletzten gegeben.
Die aktuelle Vereinbarung erlaubt Israel Verteidigungsmaßnahmen gegen aktuelle oder unmittelbar bevorstehende Angriffe, untersagt jedoch offensive Operationen auf libanesischem Territorium. Israel und die Hisbollah werfen sich gegenseitig vor, gegen die Waffenruhe zu verstoßen.
Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.