Erstmals seit 2001

Der Flug nach Washington dauert rund neun Stunden. (dpa / Patrick Pleul)

Der erste Flug des Anbieters United Airlines in Richtung der US-Hauptstadt hob am Vormittag am Flughafen BER in Schönefeld ab. Fortan will das Unternehmen die Verbindung täglich anbieten. Die Flüge dauern rund neun Stunden.

Die Verbindung gab es schon einmal: Im Jahr 2001 flog die Lufthansa für wenige Monate von Tegel nach Washington. Nach dem Terroranschlägen vom 11. September wurde das Angebot allerdings eingestellt und nicht wieder aufgenommen. Die Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft versucht seit längerem, mehr Angebote auf der Langstrecke anzuziehen, insbesondere nach Asien, in den Mittleren Osten und die USA.

