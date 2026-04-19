Ein beschädigtes Haus in Tschernihiw (Archivbild). (dpa / Ukrainian Emergency Service )

In der Region Tschernihiw nördlich von Kiew sei ein 16-Jähriger ums Leben gekommen, teilte der Gouverneur im Onlinedienst Telegram mit. Mindestens vier Menschen seien verletzt worden, mehrere Wohngebäude ausgebrannt. In Cherson erlag ein Mann nach einem Drohnenangriff seinen Verletzungen.

Das ukrainische Militär attackierte seinerseits die russische Hafenstadt Taganrog am Asowschen Meer mit Raketen. Dabei soll eine Rüstungsfabrik zerstört worden sein, in der Drohnen produziert wurden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj kritisierte die Entscheidung der USA, die Lockerung von Sanktionen für russisches Erdöl bis Mai zu verlängern. Jeder Dollar, der für russisches Öl gezahlt werde, sei Geld für den Krieg gegen die Ukraine, sagte Selenskyj.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.