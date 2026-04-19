Ukraine-Krieg
Wieder Drohnenangriffe auf Ukraine, Raketeneinschlag in Rüstungsfabrik in Südrussland

Bei russischen Drohnenangriffen sind in der Ukraine erneut Zivilisten getötet worden.

    Auf diesem vom ukrainischen Katastrophenschutz zur Verfügung gestellten Foto arbeiten Rettungskräfte am Ort eines russischen Raketeneinschlags in Tschernihiw. Sie stehen auf Trümmern, im Hintergrund ist ein zerstörtes Gebäude.
    Ein beschädigtes Haus in Tschernihiw (Archivbild). (dpa / Ukrainian Emergency Service )
    In der Region Tschernihiw nördlich von Kiew sei ein 16-Jähriger ums Leben gekommen, teilte der Gouverneur im Onlinedienst Telegram mit. Mindestens vier Menschen seien verletzt worden, mehrere Wohngebäude ausgebrannt. In Cherson erlag ein Mann nach einem Drohnenangriff seinen Verletzungen.
    Das ukrainische Militär attackierte seinerseits die russische Hafenstadt Taganrog am Asowschen Meer mit Raketen. Dabei soll eine Rüstungsfabrik zerstört worden sein, in der Drohnen produziert wurden.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj kritisierte die Entscheidung der USA, die Lockerung von Sanktionen für russisches Erdöl bis Mai zu verlängern. Jeder Dollar, der für russisches Öl gezahlt werde, sei Geld für den Krieg gegen die Ukraine, sagte Selenskyj.
    Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.