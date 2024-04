Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor (Deutschlandradio)

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, wurden insgesamt 53 Drohnen abgeschossen, die meisten davon in der Region Rostow am Don. Nach Angaben der dortigen Regierung wurde ein Umspannwerk im Bezirk Morosowsk getroffen, weshalb dort teilweise der Strom ausgefallen sei.

Morosowsk liegt an der Grenze zur Ukraine. Diese greift im Kampf gegen den Aggressor seit Monaten auch Gebiete in Russland an. Nach Angaben aus Kiew beschoss das russische Militär in der vergangenen Nacht vor allem Gebiete im Süden der Ukraine. Alle 13 Drohnen seien zerstört worden, hieß es.

