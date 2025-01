Einsatz von Drohnen im russischen Ukrainekrieg (Archivbild) (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Von 74 Drohnen seien mehr als die Hälfte abgefangen worden, berichtete die ukrainische Luftabwehr. Einige Flugkörper seien von den Radarschirmen verschwunden, ohne ihre Ziele zu erreichen. Aus mehreren Regionen der Ukraine wurden beschädigte Gebäude und Fahrzeuge durch herabfallende Drohnenteile gemeldet.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte seinerseits mit, in der Nacht seien in mehreren russischen Gegenden mehr als 80 ukrainische Drohnen abgefangen worden. In dem hunderte Kilometer von der Grenze entfernten Ort Kotowsk wurden nach Behördenangaben zwei Wohnhäuser getroffen und mehrere Menschen verletzt.

Das russische Militär meldete zudem einen weiteren Geländegewinn in der Ostukraine. Demnach wurde in der Region Donzek die Siedlung Schewtschenko eingenommen. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.