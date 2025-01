Nach Unglück von Novi Sad

In Serbien kam es erneut zu Demonstrationen nach dem Bahnhofsunglück von Novi Sad. (Darko Vojinovic / AP / dpa)

In der Hauptstadt Belgrad versammelten sich die Menschen vor dem Gebäude des serbischen Verfassungsgerichts. Die Kundgebung begann mit einer 15 Minuten langen Schweigepause. Dabei erinnerten die Teilnehmenden an das Unglück von Novi Sad: Vor mehr als zwei Monaten war am Hauptbahnhof der Stadt ein Dach eingestürzt. Insgesamt 15 Menschen starben.

Seitdem gibt es in Serbien immer wieder große Proteste. Die Demonstrierenden fordern, dass das Unglück aufgeklärt wird und dass alle Verantwortlichen vor Gericht kommen. Die Proteste richten sich inzwischen aber auch generell gegen die serbische Regierung und gegen die Korruption im Land. Die Ermittlungen zu dem Dach-Einsturz dauern an. Ende Dezember hatte die Staatsanwaltschaft unter anderem den ehemaligen Bauminister von Serbien angeklagt. Er bestreitet, für das Unglück verantwortlich zu sein.

