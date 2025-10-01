Kommunikation
Wieder Internet in Afghanistan

In Afghanistan ist das Internet nach einer zweitägigen Sperre wieder erreichbar.

    Wohngebäude in Afghanistans Haptstadt Kabul, auf den Bergen im Hintergrund sind Sendemasten zu sehen.
    Die Sperre des Internets in Afghanistan ist wieder aufgehoben worden. (picture alliance / Middle East Images / Mustafa Noori)
    Wie lokale Medien berichten, funktionieren alle Internet- und Kommunikationsdienste wieder. Sie waren seit Montag landesweit blockiert. In Kabul feierten hunderte Menschen auf den Straßen den wiedererlangten Zugang.
    Bereits im September hatte es im Norden Afghanistans Berichte über Internetabschaltungen gegeben. Die oberste Taliban-Führung hatte diese nach Angaben einer Provinzregierung angeordnet, um - so wörtlich - "Unmoral zu verhindern". Zur aktuellen Abschaltung gab es keine offizielle Stellungnahme.
