Bei den Bundesjugendspielen soll künftig auch an Grundschulen wieder mehr Wettkampf möglich werden. (imago / Panthermedia / df.schoenen)

Das hat die Bildungsministerkonferenz entschieden. Demnach liegt es im Ermessen der Schulen, ob sie in dritten und vierten Klassen zum klassischen Wettbewerbsmodus mit Punktetabellen und genauen Messwerten zurückkehren.

Seit dem Schuljahr 2023/2024 waren die jährlich stattfindenden Spiele für alle Grundschulkinder bis zur vierten Klasse nicht mehr als Wettbewerb organisiert worden, um wie es hieß, Sport kindgerechter zu gestalten. Davor war das nur in den ersten beiden Klassen der Fall gewesen. Kritiker bemängelten, dass die Bundesjugendspiele durch die Reform weniger leistungsorientiert geworden seien.

In einem weiteren Beschluss stellte sich die Bildungsministerkonferenz ausdrücklich hinter eine deutsche Olympia-Bewerbung.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.