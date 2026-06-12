Bei den Bundesjugendspielen soll künftig auch an Grundschulen wieder mehr Wettkampf möglich werden. (imago / Panthermedia / df.schoenen)

Das hat die Bildungsministerkonferenz entschieden. Demnach liegt es im Ermessen der Schulen, ob sie in dritten und vierten Klassen zum klassischen Wettbewerbsmodus mit Punktetabellen und genauen Messwerten zurückkehren.

Seit gut zwei Jahren werden die jährlich stattfindenden Spiele für alle Grundschüler nicht mehr als Wettbewerb organisiert, um, wie es damals hieß, Sport kindgerechter zu gestalten. Davor war das nur in den ersten beiden Klassen der Fall.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.