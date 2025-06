Auch der Strand von Barcelona ist wegen vieler Touristen überfüllt. (picture alliance / dpa / Andreu Dalmau)

Schwerpunkt war Spanien. In Palma de Mallorca etwa kamen Tausende in die Innenstadt. Auch in Barcelona oder Valencia sowie auf Ibiza, Lanzarote oder Teneriffa gab es Kundgebungen. Mehr als 140 Bürgerinitiativen hatten nach den Massenprotesten im vergangenen Sommer erneut mobilisiert, um auf die negativen Folgen des Tourismus für die Bevölkerung hinzuweisen wie hohe Mieten, überlastete Infrastrukturen, Müllprobleme und Wasserknappheit. Auch im italienischen Venedig, der portugiesischen Hauptstadt Lissabon und andernorts gingen Menschen auf die Straße. Es war das erste Mal, dass der Protest gegen den Tourismus in der gesamten Region koordiniert wurde.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.