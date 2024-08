In Indien gibt es erneute Proteste nach der Vergewaltigung und Mord einer Ärztin. (Rafiq Maqbool / AP / Rafiq Maqbool)

Auf einer der Kundgebungen forderten hunderte Ärzte in der Nähe des Gesundheitsministeriums in Neu Delhi mehr Schutz vor Gewalt und Gerechtigkeit für ihre getötete Kollegin. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet zudem, dass tausende Nachwuchsärzte sich weigern, die Arbeit nach dem landesweiten Streik am Wochenende wieder aufzunehmen. An dem 24-stündigen Ausstand hatten sich bis zu eine Million Mediziner beteiligt.

Zuvor war in der Stadt Kalkutta eine 31-jährige Ärztin in einem staatlichen Krankenhaus tot aufgefunden worden. Die Autopsie bestätigte, dass die Frau vergewaltigt wurde. Ihre Familie gab an, sie sei Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden.

