Gesellschaft

DJ Gigi Agostino bei einem House-Musikkonzert im Juli 2009 in den Altromondo Studios in Rimini, Italien. (Imago / Panthermedia / Dreamstime Photobunn)

Nach Polizeiangaben wurde in der Nacht auf einem Dorffest nahe Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern wieder das Lied "L'amour toujours" des italienischen Künstlers Gigi D`Agostino missbraucht. Mehrere Menschen hätten auf die Melodie die Textzeile "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" gerufen. Viele Partygäste seien betrunken gewesen. Man habe Emittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet. Ähnliche Vorfälle gab es in Coesfeld im Münsterland.

Gestern hatte der österreichische Fußballverband mitgeteilt, die UEFA habe ihm wegen solcher Vorfälle untersagt, Gigi D`Agostinos Lied bei der Europameisterschaft in Deutschland abzuspielen.

