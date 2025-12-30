Nach Angaben der Behörden gab es Razzien in Istanbul und Ankara. 114 Objekte wurden durchsucht, mehr als 100 Verdächtige festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft sollen einige von ihnen Verbindung zu den mutmaßlichen IS-Mitgliedern in der Hafenstadt Yalova gehabt haben. Dort hatten sich militante Islamisten gestern ein Feuergefecht mit der Polizei geliefert. Drei Polizisten und sechs IS-Kämpfer wurden bei der Schießerei während einer nächtlichen Razzia getötet.
Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.