Kiews Bürgermeister Klitschko teilte weiter mit, zehn Menschen seien verletzt worden. Rettungskräfte konnten nach Klitschkos Angaben eine Mutter und ihr Kind lebend aus einem Wohngebäude im Zentraum der Stadt bergen, bei dem das Erdgeschoss stark beschädigt worden sei. Im Norden Kiews brach den Angaben zufolge ein Großfeuer aus.
Auch in anderen Landesteilen gab es Angriffe. In Dnipro seien fünf Menschen verletzt worden, teilte die Behörden dort mit. Mehrere Gebäude stünden in Flammen. Aus Charkiw wurden zwei Verletzte gemeldet.
Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.