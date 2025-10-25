Handelskrieg

Der Republikaner kündigte ein ausführliches Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi an. Peking hat einen solchen Termin allerdings noch nicht bestätigt. Trump wird in Malaysia, Japan und Südkorea erwartet. In Südkorea soll dem Vernehmen nach die Gipfelbegegnung stattfinden.
Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China hatten zuletzt wieder zugenommen. Chinas Botschaft in Washington erklärte, die USA müssten unbegründete Anschuldigungen gegen Peking umgehend korrigieren. Die US-Regierung hatte eine Untersuchung gegen China wegen Verletzung eines 2020 abgeschlossenen Handelsabkommens eingeleitet.
