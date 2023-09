Klimaproteste

Die Letzte Generation setzt ihre Blockaden in Berlin fort. (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Bislang seien mehr als zehn Blockadeorte bekannt, sagte eine Polizeisprecherin. Dazu gehören unter anderem die Landsberger Allee, der Ernst-Reuter-Platz sowie die Puschkinallee. Nach Angaben der Sprecherin sind rund 500 Polizisten im Einsatz. Die Polizei appellierte an Autofahrer, Ruhe zu bewahren und nicht selbstständig einzugreifen. Bereits gestern hatte es in Berlin an zahlreichen Orten Blockaden der "Letzten Generation" gegeben.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.