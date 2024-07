Erneut Proteste in Bangladesch (Rajib Dhar/AP/dpa)

Die Einsatzkräfte verwendeten nach eigenen Angaben Tränengas und Blendgranaten, um Demonstranten in der nordöstlichen Region Sylhet auseinanderzutreiben. Medienberichten zufolge kam es auch in der Hauptstadt Dhaka und in Chittagong im Süden zu Protesten.

Hintergrund ist der Streit um Quotenregelungen im öffentlichen Dienst, bei denen bestimmte Bevölkerungsgruppen bevorzugt wurden, darunter Nachkommen von Soldaten, die 1971 für die Unabhängigkeit des Landes gekämpft haben. Das Oberste Gericht hob zwar inzwischen die meisten Quoten auf. Die neuerlichen Demonstrationen richten sich aber den Studenten zufolge gegen die Todesfälle, Festnahmen und Einschüchterungen im Zuge der landesweiten Unruhen. Insgesamt waren dabei mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.