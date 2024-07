Auch an diesem Samstag gingen in Tel Aviv wieder tausende Israelis gegen die in Teilen rechtsradikale Regierung von Premierminister Netanjahu auf die Straße. (AFP / Jack Guez )

In Tel Aviv versammelten sich wieder tausende Menschen. Ihr Protest soll auch den Druck auf die Verhandlungen der Regierung mit der Hamas über Geiselfreilassungen erhöhen. Die Gespräche ziehen sich seit Monaten hin. Die Hamas und andere Terrorgruppen aus dem Palästinensergebiet hatten bei ihrem Überfall auf Israel rund 250 Menschen verschleppt. 120 sollen sich noch in der Gewalt ihrer Entführer befinden. Viele der Opfer dürften nicht mehr am Leben sein.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.