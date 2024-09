Gaza-Krieg

Auch im zwölften Monat des Krieges im Gazastreifen gibt es keine Anzeichen für ein Ende der Gewalt. (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

Das Palästinensergebiet wurde in der Nacht und am frühen Morgen erneut von israelischen Luftangriffen und von Artilleriegeschossen getroffen. In mehreren Orten im Zentrum und im Norden des Gazastreifens gab es nach palästinensischen Angaben mindestens 16 Tote. Einer der Angriffe sei auf ein Schulgebäude in Dschabalija gerichtet gewesen, in dem jetzt Vertriebene untergebracht seien. Das israelische Militär erklärte, der Angriff habe eine Hamas-Kommandozentrale innerhalb des Geländes getroffen.

Die Vereinten Nationen setzten ihre Impfaktion gegen Kinderlähmung fort. Die zweite Phase der Impfungen im südlichen Teil des Gazastreifens sollte heute zu Ende gehen. Danach wird sie in den Norden verlegt und soll am Montag abgeschlossen werden.

