Grenzfluss Oder

Wieder tote Fische geborgen - Verdacht auf verstärkte Ausbreitung der Goldalge

An der Oder hat sich die giftige Goldalge wieder ausgebreitet. Am Winterhafen in Frankfurt/Oder wurden bereits dutzende tote Fische gefunden. Auch tote Muscheln und Schnecken schwammen an der Wasseroberfläche. Das Umweltamt in Brandenburg hat Beratungen angekündigt.