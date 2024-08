Island

Wieder Vulkanausbruch nahe Reykjavik

In Island ist zum sechsten Mal seit Dezember ein Vulkan in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik ausgebrochen. Wie die isländische Meteorologiebehörde mitteilte, gab es vor dem Ausbruch ein Erdbeben. Der kleine Ort Grindavik ganz in der Nähe des Vulkans wurde vorsichtshalber evakuiert.