Nahost-Krieg

Ein Ziel war nach Angaben der von der militant-islamistischen Hamas kontrollierten Behörden erneut eine Schule im Flüchtlingslager Nuseirat. Dort seien bei einem Luftangriff mindestens acht Menschen getötet und viele verletzt worden, hieß es. Die Schulen im Gazastreifen dienen derzeit häufig als Unterkunft für Binnenflüchtlinge. Nuseirat war bereits in den vergangenen Tagen mehrfach bombardiert worden.

In Chan Yunis im Süden des Palästinensergebiets wurden den Angaben zufolge mindestens 13 Menschen getötet und 26 verletzt. Dort seien Raketen in der Nähe eines Zeltlagers eingeschlagen, hieß es. In Rafah an der Grenze zu Ägypten wurden weitere fünf Todesopfer gemeldet. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.

