Zeichen für Demokratie

In Magdeburg demonstrierten die Menschen auf dem Domplatz gegen Rechtsextremismus. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Peter Gercke)

In Wolfsburg und Essen werden mit jeweils 10.000 Teilnehmern oder mehr gerechnet. Weitere Demonstrationen sind etwa in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg geplant. Gestern waren Tausende in Magdeburg auf der Straße. Ebenso viele versammelten sich in Bochum, auch in Hannover kamen mehr als 2.000 zusammen.

In Berlin-Lichterfelde protestierten laut Polizei rund 1.500 Menschen gegen die Veranstaltung einer örtlichen AfD-Politikerin. Dabei sollte laut Ankündigung mit dem einst führenden Ex-Parteimitglied Poggenburg über "Remigration" gesprochen werden. Das Wort wird in rechten Kreisen als Chiffre für die Vertreibung unter anderem von Menschen mit einem Migrationshintergrund gebraucht.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.