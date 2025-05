Nach Annullierung

Wiederholung der Präsidentschaftswahl in Rumänien - ultrarechter Kandidat ist Favorit

In Rumänien wird heute die Präsidentschaftswahl wiederholt. Das Ergebnis der Abstimmung im November war vom Verfassungsgericht in Bukarest annulliert worden. Die Wahllokale in Rumänien sind seit dem frühen Morgen geöffnet.