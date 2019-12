"Die Nationalsozialisten haben hemmungslos alles, was gut und teuer war an Unterhaltungsmusik, Klassikmusik, solange es nicht von Juden oder Jüdinnen komponiert war, für die Musikpropaganda eingesetzt. So auch den Radetzky-Marsch", erklärte Oliver Rathkolb, Historiker an der Universität Wien, im Dlf. Rathkolb hat mit einer Forschungsgruppe die Rolle der Wiener Philharmoniker in der NS-Zeit untersucht.

"Ein 'Nazi'-Marsch war der Radetzky-Marsch 1946 nicht", sagte Rathkolb. Denn der österreichische Komponist Weninger habe die Bearbeitung des Marsches bereits 1914 vorgenommen. "Das Militante im Radetzky-Marsch, das 1848 noch nicht so stark in der Originalfassung angelegt war, ist dann 1914 zu erkennen." In der Fassung von Weninger wird der Radetzky-Marsch seit 1946 von den Wiener Philharmonikern bei den Neujahrskonzerten gespielt.

"Es ist eine sehr kluge Entscheidung"

Am 1. Januar 2020 werden die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Andris Nelsons eine neue Bearbeitung des Marsches spielen. "Es ist eine sehr kluge Entscheidung und zeigt auch, dass die Wiener Philharmoniker sich in ihrem globalen musikalischen Alltag auch kritisch mit der NS-Zeit auseinandersetzen. Auch wenn diese Bearbeitung wesentlich älter ist als der Nationalsozialismus", so der Historiker Oliver Rathkolb.