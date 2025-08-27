Zweikampf im DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Bayern München: Luis Díaz (Bayern München) (l) und Jordy Gillekens (SV Wehen Wiesbaden). (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Der deutsche Rekordmeister siegte beim Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden mit 3:2 (1:0). Zwischenzeitlich hatten die Bayern mit 2:0 geführt. Damit bleiben die Münchner trotz des glanzlosen Auftritts seit dem Erstrunden-Aus beim TSV Vestenbergsgreuth vor 31 Jahren im Auftaktspiel des Wettbewerbs ungeschlagen.

Harry Kane (90.+4) erzielte erst in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Münchner. Zuvor hatte Fatih Kaya mit Toren in der 64. und 70. Minute den Außenseiter zurück ins Spiel gebracht, nachdem das Weiterkommen der Münchner nach Treffern von Kane per Foulelfmeter (16.) und Michael Olise (51.) bereits besiegelt schien. Kane verschoss zudem einen Foulelfmeter (76.).

Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.