Nach neuen Merz-Aussagen

Warnt vor einer Verschlechterung der Beziehungen zu den USA: Der SPD-Politiker Dirk Wiese. (imago images / Jürgen Heinrich )

Grund dafür sind Äußerungen von Bundeskanzler Merz. Dieser hatte auf dem Katholikentag in Würzburg gesagt, er würde seinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen, um dort ausgebildet zu werden. Er begründete das damit, dass sich dort das gesellschaftliche Klima verändert habe. Selbst Bestausgebildete hätten große Schwierigkeiten, einen Job zu finden.

Wiese sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Trump-Regierung schade ohne Zweifel dem Ansehen der USA in der Welt. Es gebe inzwischen große Zweifel an der Verlässlichkeit der Vereinigten Staaten. Aber die USA seien nicht nur Trump. Sie seien ein großartiges Land.

Merz hatte zuvor mit Aussagen über eine fehlende Strategie der USA im Iran-Krieg für Verärgerung in Washington gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.