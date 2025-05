Historiker-Streit

Ausschnitt aus dem Wandteppich von Bayeux: Die Normannen rücken in Schlachtordnung vor (Schlacht von Hastings, 1066). (picture-alliance / akg-images / akg-images)

Die Stickarbeit stammt aus dem 11. Jahrhundert, ist fast 70 Meter lang und wird in Bayeux in der Normandie ausgestellt. 2018 hatte der Oxford-Akademiker George Garnett zur Belustigung seiner Kollegen beschlossen, die Anzahl der auf den Teppich gestickten Penisse zu zählen. Er kam auf 93: Fünf von Menschen und 88 von Pferden.

Jetzt aber will der Mittelalter-Experte Christopher Monk ein männliches Genital mehr gezählt haben. Die Frucht der Zwietracht befindet sich am unteren Rand des Wandteppiches von Bayeux. Was Monk als Penis eines Mannes identifiziert hat, hatte Garnett für eine Dolchscheide gehalten.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.