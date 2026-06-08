Digitalministerium

Geplant sei, dass die Betreiber im laufenden Jahr rund 8,5 Milliarden Euro in Glasfaser- und rund 2,4 Milliarden Euro in Mobilfunknetze investierten, teilte das CDU-geführte Ministerium mit. Damit könnten rund 5,6 Millionen Glasfaseranschlüsse für die Bürgerinnen und Bürger bereitgestellt werden, davon rund 3,1 Millionen direkt nutzbar. Gegenwärtig nutzten nur 15 Prozent der Kunden einen - meist teureren - Glasfaseranschluss. Auch für 2027 und 2028 seien Milliardeninvestitionen vorgesehen.
Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.