Digitalministerium

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat mit der Telekommunikationsbranche Milliardeninvestitionen in die Netze vereinbart. (picture alliance / dts-Agentur)

Geplant sei, dass die Betreiber im laufenden Jahr rund 8,5 Milliarden Euro in Glasfaser- und rund 2,4 Milliarden Euro in Mobilfunknetze investierten, teilte das CDU-geführte Ministerium mit. Damit könnten rund 5,6 Millionen ⁠Glasfaseranschlüsse ⁠für die ⁠Bürgerinnen und Bürger bereitgestellt werden, davon rund ⁠3,1 Millionen direkt nutzbar. Gegenwärtig ⁠nutzten nur 15 Prozent ‌der Kunden einen - meist teureren - Glasfaseranschluss. Auch für 2027 und 2028 seien Milliardeninvestitionen ‌vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.