Wegen Nacktszene

Der Regisseur Wim Wenders (Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa)

Das teilte die Wim Wenders Stiftung mit. Streaming-, Fernseh- und Vertriebspartner würden angewiesen, den Film aus dem Jahr 1975 nicht mehr öffentlich zugänglich zu machen. Die damals 13-Jährige Kinski war darin in einer etwa zweiminütigen Nacktszene zu sehen. Sie hatte jahrelang von Wenders gefordert, die Szene zu entfernen.

Kinskis Anwalt hatte unlängst formale juristische Schritte angekündigt, da der Regisseur ein persönliches Gespräch mit Kinski zu der Szene seit Jahren verweigere. Wenders bat die Schauspielerin nun um Entschuldigung.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.