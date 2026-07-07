Alexander Zverev erreicht das Viertelfinale in Wimbledon. (picture alliance/AP Photo/Maja Smiejkowska)

Der French-Open-Sieger gewann im Achtelfinale gegen den Tschechen Jiri Lehecka mit 6:4, 7:5, 3:6, 7:6. Aufgrund der Sperrstunde im Londoner Südwesten war Zverevs Partie gestern Abend Mitte des dritten Satzes unterbrochen worden. Zverev trifft im Viertelfinale von Wimbledon auf den US-Amerikaner Taylor Fritz.

Der deutsche Profi Jan-Lennard Struff ist dagegen im Viertelfinale ausgeschieden. Er unterlag dem Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien nach drei Sätzen mit 5:7, 6:7 (4:7), 3:6. Für den Warsteiner Struff ist die Wimbledon-Teilnahme auch ohne den nächsten Schritt ein riesiger Erfolg. Als Außenseiter zog er nicht nur erstmals in das Achtelfinale des Rasenturniers ein, sondern übertraf dies noch mit seinem ersten Viertelfinale bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.